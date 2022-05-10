Beyaz Saray: Kürtaj konusunda ciddi risk altındayız

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ülkede son dönemde yaşanan kürtaj tartışmalarının kadınların seçim haklarını ellerinden almaya yönelik olduğunu belirterek, "Ciddi risk altındayız." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Yüksek Mahkemenin kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan yaklaşık 50 yıllık kararı bozmaya hazırlanması ve bu konudaki tartışmaları değerlendirdi.

Ülkedeki birçok Cumhuriyetçi ismin kürtaj karşıtı tavırlar takındığına işaret eden Psaki, "Ciddi risk altındayız. Birçok kişi, kadınların seçim hakkını ellerinden almaktan bahsediyor." yorumunda bulundu.

Psaki, kürtajı "anayasal hak" olarak tanıyan kararın kanunlaşmasına yönelik Demokratların çabalarına da dikkati çekerek, "Kongre, bu yasayı onaylarsa Başkan Joe Biden da onaylar." dedi.

Yüksek Mahkeme, kürtaj hakkını koruyan yasayı kaldırmaya hazırlanıyor

Amerikan Politico haber sitesinin 2 Mayıs'ta yayımladığı karar taslağında, mahkemenin muhafazakar yargıçlarından Yargıç Samuel Alito'nun kaleme aldığı taslak görüşte, 1973 tarihli "Roe-Wade kararı" olarak bilinen ve ABD'de kürtajın anayasal bir hak olmasına temel teşkil eden kararın açıkça yanlış olduğu ve kaldırılması gerektiği belirtiliyor.

Sızdırılan taslak görüşte, Roe-Wade kararının "açıkça yanlış", "gerekçesinin son derece zayıf" ve "toplumsal anlamda zararlı sonuçları olduğu" ifade ediliyor. Söz konusu metinde, "Kürtaj hakkının ülke tarihinde ve geleneklerinde köklü bir yerinin olmadığı" şeklindeki değerlendirmenin de yer aldığı belirtiliyor.

Mahkemenin, temmuz başında söz konusu kürtaj görüşünü açıklaması beklenirken, basına sızan belge, ABD medyasında geniş yankı buldu ve özellikle liberal kesim tepki çekti.

Başta ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi olmak üzere Demokratlar, söz konusu taslağa sert şekilde tepki gösterirken, Cumhuriyetçiler ise kürtajın ülke genelinde güvence altına alınması yerine her eyaletin kendisinin bu konuda karar vermesi gerektiğini savunuyor.

9 üyeli Yüksek Mahkemedeki 3 yargıcın liberal, 6 yargıcın muhafazakar eğilimlere sahip olduğu biliniyor.