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Dünya

Beyaz Saray: Kimyasal saldırı olması durumunda Suriye'ye yönelik yeni saldırılar olabilir

"Esad iktidardayken de IŞİD'i yenebiliriz"

11 Nisan 2017 00:22

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "kimyasal saldırı olması durumunda Suriye'ye yeni saldırılar düzenlenebileceğini" söyledi. "Rejim değişikliğinin öncelikli olmadığı" görüşünü tekrarlayan Spicer, "Esad iktidardayken de IŞİD'i yenebiliriz" ifadesini kullandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Spicer'ın günlük basın toplantısından satır başları şöyle:

Suriye'de rejim değişikliği birinci önceliğimiz değil.

IŞİD'in yenilmesi için Esad'ın görevden ayrılması gerekmiyor. Suriye'de öncelik, çatışmaların dizginlenmesi. Bu durumda Esad'ın görevden ayrılması için koşullar uygun hale gelebilecektir.

Yeni kimyasal saldırılar olması durumunda başka operasyonlara karar verebiliriz. Eğer bir bebeğe gaz atar, varil bombası kullanırsanız, bu başkandan yanıtı alırsınız.

​(Bombalamadan sonra Suriye'nin Şayrat hava üssünden uçak kaldırması hakkında) Bu bir "Piar" (pazarlama) numarası.

Beşar Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye'de, istikrar ve barışın hakim olmasını düşünemiyorum.

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