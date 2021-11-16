Beyaz Saray, "kendini yeterince göstermediği" eleştirileri karşısında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i savundu

ABD’de New York Times, CNN gibi çeşitli medya kuruluşlarının Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Biden yönetiminde kendini gösteremediğine ilişkin yayınlarının ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, “Bunu duymak isteyenler için. Kamala Harris yalnızca Joe Biden için vazgeçilmez bir ortak değil, aynı zamanda ülkenin karşı karşıya olduğu temel sorunlar karşısında adım atan cesur bir lider” dedi.

New York Times Gazetesi, Başkan Yardımcısı Harris’in Fransa ziyareti üzerine yapılan haberde “Başkan yardımcılığının 10’uncu ayında Harris’in yönetimin küresel önceliklerini karşılama yönündeki adımları birbirine karıştı” ifadeleri yer aldı.

Haber için konuşan Brookings Enstitüsü ABD ve Avrupa Merkezi’nden Celia Belin “Avrupalıların gözü önünde olmadı. Bence Harris, oldukça radar dışında” dedi.

CNN de Harris’in başkan yardımcılığına ilişkin eleştirel bir makaleye yer verdi.