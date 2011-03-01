-BEYAZ SARAY: KABUL EDİLEMEZ WASHINGTON (A.A) - 01.03.2011 - Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, İran'da muhalefetin önde gelen iki ismi Mir Hüseyin Musevi ile Mehdi Kerrubi'nin tutuklanmasının ''kabul edilemez'' olduğunu bildirdi. Basına hitaben yaptığı açıklamada Carney, ''İran'da muhalefet liderlerinin tutuklanması hiç kuşkusuz 'kabul edilemez' bir durumdur ve İranlı makamları, iki lidere iyi davranmaya ve onları serbest bırakmaya çağırıyoruz'' dedi. Musevi'nin sahip olduğu ''Kaleme'' internet sitesi, kızları yanına yaklaştırılmayan Musevi ile Kerrubi'nin, başkent Tahran'daki Haşmetiye cezaevine konulduĞUNU bildirmişti. İran Adalet Bakanlığından bir yetkili ise Mir Hüseyin Musevi ile Mehdi Kerrubi'nin tutuklanarak hapse atıldıklarını yalanlamış ve iki muhalefet liderinin evlerinde olduğunu, sadece iletişim olanaklarına kısıtlama getirildiğini belirtmişti.