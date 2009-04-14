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Ekonomi

Beyaz Saray: İş kayıpları sürecek

Beyaz Saray Ekonomi Danışmaları Kurulu Başkanı Christina Romer, ABD'de iş kayıplarının devam edeceğini ve birkaç ay daha gayri safi yurtiçi hasılanın düşeceğini s

14 Nisan 2009 03:00

Beyaz Saray Ekonomi Danışmaları Kurulu Başkanı Christina Romer, ABD'de iş kayıplarının devam edeceğini ve birkaç ay daha gayri safi yurtiçi hasılanın düşeceğini söyledi.

Romer, NBC televizyon kanalının "The Today Show" programında yaptığı açıklamada, ekonominin hala hasta olduğunu bildiklerini ifade etti.

"Örneğin, birkaç ay daha iş kaybı olacağını biliyoruz" diyen Romer, bu çeyrekte ve gelecek çeyrekte, gayri safi yurtiçi hasıla rakamlarının kötüye gideceği konusunda neredeyse emin olduklarını belirtti.

ABD ekonomisinde geçen ay 663 bin iş kaybı yaşanırken, işsizlik oranı yüzde 8,5 ile son 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD ekonomisi 2008'in son çeyreğinde yüzde 6,3 daraldı.

Ekonomistler, ABD'nin bu yılın sonunda büyümeye geçmeden önce, ilk çeyrekte yüzde 5 ve ikinci çeyrekte yüzde 2 daralmasını bekliyor.

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