Beyaz Saray, İran'a yaptırımları durdurma kararını incelemeye alıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İran yaptırımlarının Trump yönetiminin gündeminde önemli bir yer tutuğuna dikkati çekerek, "Başkan, Ulusal Güvenlik Konseyi'ne, nükleer anlaşma kapsamında İran'a yaptırımların durdurulmasının, ABD'nin ulusal güvenliği açısından hayati olup olmadığının incelenmesi talimatını verdi." dedi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde, İran'la nükleer anlaşma kapsamında Tahran'a yaptırımların durdurulması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal Güvenlik Konseyi öncülüğünde ilgili kurumların katkı sağlayacağı bir rapor hazırlanacağını ifade eden Spicer, "Başkan, Ulusal Güvenlik Konseyine, İran'la nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırımların durdurulmasının, ABD'nin ulusal güvenliği açısından hayati olup olmadığının incelenmesi talimatını verdi." diye konuştu.

Raporun 3 ay içerisinde hazırlanarak Beyaz Saray'a sunulacağını belirten Spicer, Trump'ın bu rapor talebiyle "tedbirli" bir adım attığını ve bunun sonucuna göre Trump yönetiminin İran'la nükleer anlaşma kapsamında durdurulan yaptırımların akıbetiyle ilgili değerlendirme yapacağını dile getirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Kongreye "İran" mektubu

ABD Dışişleri Bakanlığı dün Kongreye gönderdiği İran mektubunda, Tahran yönetiminin 2015'teki nükleer anlaşma koşullarına uymaya devam ettiğini bildirmiş ancak ülkenin teröre destek veren ülke konumunu sürdürdüğünü ve yaptırımların kaldırılmasının ABD ulusal güvenlik çıkarlarına uygun olup olmadığının incelendiğini kaydetmişti.

Mektubu kaleme alan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "İran, birçok platform ve yöntemle önde gelen terör destekçisi devlet olmaya devam ediyor. Başkan Ulusal Güvenlik Konseyi önderliğinde İran'la nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesini ve (İran'a) yaptırımların durdurulmasının ABD ulusal çıkarları açısından hayati olup olmadığının değerlendirilmesi talimatını verdi." ifadelerini kullanmıştı.

İran'la nükleer anlaşma, Obama döneminde 22 Mayıs 2015'te imzalanmıştı ve o tarihten sonra her 3 ayda bir ABD yönetimi, Kongreye anlaşmanın durumuyla ilgili yazılı bilgi veriyordu. 18 Nisan tarihli mektubun, Trump yönetiminin Kongreye yaptığı ilk bildirim olduğu belirtilmişti.

Seçim kampanyası döneminde Trump, Obama döneminde imzalanan İran'la nükleer anlaşmayı sert sözlerle eleştirmiş, Başkan olması halinde bu anlaşmayı yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti.