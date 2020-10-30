Beyaz Saray'ın iki talibi, aynı günde Florida'yı kazanmaya çalıştı

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ABD'de 3 Kasım seçimlerine bir haftadan kısa bir süre kalırken, başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın dünkü durakları Florida oldu.

Anketler eyalette iki adayın birbirine çok yakın olduğunu gösterirken, iki aday da dün Florida'nın 29 Seçmenler Kurulu oyunu kazanmak için mesai harcadı.

Trump eyaletin 2016 seçimlerinde kazanmakta zorlandığı bölgelerinden Tampa kentine yoğunlaştı. Tampa, Florida'da nüfusun yoğunluklu olarak yaşadığı I-4 koridorunda Trump'ın Hillary Clinton'a kaybettiği az sayıda bölgeden biriydi.

Biden ise öncelikli hedefinin Florida'daki Hispanik vatandaşların oylarını kazanmak olduğunun sinyallerini verdi. Biden, azınlık gruplarında Trump'ın önünde olsa da Hispanik seçmende rakibine anketlerde beklenen farkı henüz atabilmiş değil.

Kampanya süreçlerinde nadir görülen bir şekilde iki aday da aynı zamanda aynı yerdeydi. Trump'tan kısa süre sonra Biden da Tampa'da bir miting düzenledi.

Florida'da seçimlerde son zamanlarda çok yakın sonuçlar alındı. Eyaletteki son 5 başkanlık seçiminin sonucu şöyle; kırmızı renk Cumhuriyetçi adayı, mavi ise Demokratları temsil ediyor:

RealClearPolitics'in (RCP) son anketlerden aldığı ortalamaya göre Trump, kampanya sürecinde ilk kez Florida'da öne geçti. Ağustos başında anketler Biden'ın rakibinin 8 puan kadar önünde olduğunu gösteriyordu.

Ulusal çaptaki anketlerde ise Biden oy kaybetse de ciddi anlamda üstünlüğünü koruyor. 270toWin geçen hafta Biden'ın 300'ün üstünde Seçmenler Kurulu oyu alacağını öngörüyordu, bu hafta ise tahminini 290'a çekti. Bir adayın başkan olabilmek için 270 Seçmenler Kurulu oyu alması gerekiyor.

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