-BEYAZ SARAY: İLİŞKİ YENİDEN TEYİT EDİLDİ WASHINGTON (A.A) - 07.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Beyaz Saray'da bugün düzenledikleri görüşmede, ülkeleri arasındaki "özel ilişkiye" ve "güçlü ve kırılmaz bağlara" vurgu yaptıkları bildirildi. Beyaz Saray'dan Obama-Netanyahu görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Obama'nın Netanyahu'yu Beyaz Saray'da 4. kez ağırladığına dikkati çekilerek, iki lider arasında çok yapıcı bir görüşmenin cereyan ettiği belirtildi. Açıklamada, Obama ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'da 80 dakika süren görüşmelerinde, iki ülke arasındaki özel ilişkiyi tanımlayan güçlü ve kırılmaz bağları yeniden teyit ettiği kaydedildi. Görüşmede İsrail ile Filistin arasındaki dolaylı görüşmelerde sağlanan ilerlemenin gözden geçirildiği ifade edilen açıklamada, Obama ve Netanyahu'nun, güvenli bir İsrail devletinin, bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin devleti ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayabileceği şekilde ihtilafı sona erdiren bir anlaşmaya varılması için, dolaylı görüşmelere geçilmesinin yollarını ele aldığı bildirildi. Açıklamada, Obama ve Netanyahu'nun, nihai hedefin, İsrail ile Filistin, Suriye ve Lübnan da dahil olmak üzere tüm komşularıyla kapsamlı bir Orta Doğu barışına ulaşılması ve tüm Arap ülkeleriyle ilişkilerinin normalleştirilmesi olduğu hususunda görüş birliğine vardığı belirtildi. Beyaz Saray açıklamasına göre görüşmede Obama, Netanyahu'nun, Gazze'ye girişine izin verilen malların miktarının artırılması, girişi yasaklanan malların sınırlı bir listesinin yayımlanması ve uluslararası projelerin onaylanmasının hızlandırılmasını da içeren biçimde, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni politikasını hayata geçirme çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Obama ve Netanyahu, Gazze halkının hayat standartlarının geliştirilmesi için, Filistin yönetimi ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde atılabilecek ilave adımlar üzerinde durdu ve Hamas'a silah akışının nasıl önlenebileceği ve İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılmasının nasıl sağlanabileceği konularını tartıştı. Obama, görüşmede ülkesinin Hamas'a yönelik politikasını yineleyerek, Hamas'ın, eğer Orta Doğu barışı için yapıcı bir rol oynamak istiyorsa, şiddete son vermesi, geçmişteki anlaşmaları ve İsrail'in var olma hakkını tanıması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "İran'ın nükleer silah gayretinin ülkelerimize ve bölgesel istikrara getirdiği tehdidin ışığında, Başkan Obama ve Başbakan Netanyanu, BM Güvenlik Konseyi'nin 1929 sayılı kararının kabul edilmesine ve bu kabulden bu yana alınan ilave ulusal tedbirlere yönelik güçlü desteklerini tekrarladı ve İran'ın nükleer silaha erişimini engellemeye kendini adayan uluslararası koalisyonu güçlendirmeye devam ederken, bu güçlü temelin üzerine inşa edilmesi ihtiyacını ele aldı" ifadesi kullanıldı. Obama'nın, görüşmede ülkesinin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden vurguladığı kaydedilen açıklamada, her iki liderin, ABD ile İsrail orduları arasındaki koordinasyonun genişletilmesi, İsrail'in nitelikli askeri üstünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi ile İsrail'in "Demir Kubbe" projesine ilave Amerikan mali desteği de dahil olmak üzere, İsrail'in balistik füze savunmalarının kuvvetlendirilmesi konularında son aylarda sağlanan önemli ilerlemeleri gözden geçirdikleri belirtildi. Açıklamaya göre, Obama, görüşmede Netanyahu'ya, İsrail'in, herhangi bir tehdide ya da olası tehditler kombinasyonuna karşı her zaman kendisini savunma yeteneğine sahip olması gerektiğini farkında olduğunu ve İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını sadece kendisinin belirleyebileceğini söyledi, İsrail'in meşruiyetine meydan okuyan tüm uluslararası girişimlere karşı koymaya dönük Amerikan çabalarını devam ettirme sözü verdi. Obama ve Netanyahu'nun, nükleer silahların yayılması sorunu ve bunun önlenmesine dönük sistemin güçlendirilmesi ihtiyacını ele aldıklarının ifade edildiği açıklamada, iki liderin, BM'de Mayıs ayında düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasını Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT) gözden geçirme toplantılarının nihai bildirisinde atıf yapılan, Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması konusunun ele alınması amacıyla bölgesel konferans düzenlenmesi hususu üzerinde görüş alışverişinde bulundukları bildirildi. Görüşmede Obama, ülkesinin, silahların kontrolü girişimleri ve politikalarının İsrail'in güvenliğini azaltmamasını sağlamak için İsrail ile birlikte çalışmaya ve uluslararası barış ve istikrarın kuvvetlendirilmesine dönük ortak çabaları desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Beyaz Saray açıklamasına göre ayrıca, iki lider, ABD ve İsrail'in, bilim ve teknoloji, yenilenebilir enerji ve tarımsal kalkınma alanlarındaki bir dizi ortak girişiminden duydukları memnuniyeti ifade ettiler ve bu tür çabaların artırılmasının yolları üzerinde çalışmaya devam etme kararı aldılar. Bu arada, Obama'nın, konuk başbakan Netanyahu'yu, kendisinin en son Mart ayında Washington'a düzenlediği ziyaret sırasındaki görüşmeye göre çok daha sıcak bir şekilde karşılaması dikkat çekti. Netanyahu'nun bir önceki ziyareti, ABD'nin, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1600 yeni konut inşa edileceği açıklamasına tepki gösterdiği bir döneme denk gelmiş ve Obama ile Netanyahu arasındaki görüşmeden görüntü aldırılmadığı gibi, herhangi bir açıklama da yapılmamıştı. İsrail Başbakanı, bu seferki ziyaretinde ise Obama tarafından çok daha sıcak karşılandı. Gazetecilerin görüşmenin yapıldığı Oval Ofis'e girişi sırasında iki liderin birbirleriyle samimi biçimde sohbet ettikleri ve gülüştükleri gözlendi. Görüntü aldırılması sırasında içtenlikle el sıkışan Obama ve Netanyahu, daha sonra birlikte öğle yemeği yedi. Öte yandan, Netanyahu, görüşmeden sonraki basın toplantısı sırasında Obama ve eşi Michelle Obama'yı İsrail'e davet ederken, Obama da bu ziyarete hazır oldukları yanıtını verdi.