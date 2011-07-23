-BEYAZ SARAY İLE GÖRÜŞMELER SONLANDI WASHINGTON (A.A) - 23.07.2011 - ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, federal hükümetin borçlanma limitinin yükseltilmesi konusunda ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle yürütülen görüşmeleri kopardığını açıkladı. Ulusal borç limitinin yükseltilmesi ve böylece ABD'nin temerrüde düşmesinin önlenmesi için son tarih olan 2 Ağustos iyice yaklaşırken, Obama yönetimi ile Kongre liderleri arasında sorunun çözümü amacıyla yürütülen görüşmelerde hala bir anlaşma sağlanamadı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Boehner'ın, Beyaz Saray ile görüşmeleri sonlandırdığı yönündeki son açıklaması da işleri iyice çıkmaza soktu. Boehner, Kongre'deki Cumhuriyetçi üyelere gönderdiği mektupta, Obama ile görüşme yapmanın artık "faydasız" hale geldiğini savundu. Obama'nın vergilerin artırılmasında ısrar etmesini eleştiren Boehner, "Başkan, vergilerin artırılması gerektiğinde ısrarlı. Eski bir işadamı olarak, vergilerin istihdamı yok ettiğini biliyorum" diye yazdı. Boehner, mektubunda, "Nihayetinde aynı noktada buluşamadık. Bu, kişilik farklılıklarından değil, ülkeye yönelik vizyonlarımızın farklı olmasından kaynaklandı. Bir anlaşmaya hiçbir zaman varılamadı, hatta hiçbir zaman gerçek anlamda yaklaşılmadı da. Bu nedenlerden ötürü, soruna çözüm bulma çabaları çerçevesinde Beyaz Saray ile görüşmeleri sonlandırmaya ve Senato liderleriyle diyaloğa geçmeye karar verdim" ifadelerine yer verdi. -OBAMA: "ARTIK ZAMANIMIZ DOLDU"- Boehner'in görüşmeleri sonlandırma kararının duyulmasının hemen ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıkan ve uğradığı hayalkırıklığı her halinden belli olan Obama, borç limiti sorununa çözüm bulunması için "artık zamanın dolduğunu" söyledi. Borçlanma limiti konusunda Boehner'e "olağanüstü adil" bir anlaşma teklifi sunduğunu, ancak Boehner'ın bunu kabul etmeyerek, müzakereleri sonlandırdığını kaydeden Obama, "Boehner'in niçin böyle bir anlaşmayı terkettiğini anlamak güç" dedi. Kızgın bir tonla, "liderlik nerede?" diyen Obama, sorun çözüm bulma çabalarında son bir hamle olarak, Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleri, "temerrüde düşmenin nasıl önleneceğini anlatmaları için" Cumartesi sabahı Beyaz Saray'a davet ettiğini açıklayarak, "Gelecek hafta içerisinde, bu işi nasıl çözüme kavuşturmayı amaçladıkları konusunda onlardan bir cevap bekliyorum" diye konuştu. ABD, 2 Ağustos'a kadar borçlanma limitinin yükseltilmemesi halinde borçlarını ödeyemez hale gelecek ve bu durum, ülkenin tekrar ekonomik durgunluk ortamına dönmesi ve küresel piyasalarda kaos yaratması gibi ihtimalleri gündeme getirecek. Bunlara ilaveten, sorunun çözülmemesi halinde, ülkenin kredi notunun tehlikeli biçimde düşebileceği uyarısında bulunan Obama, yine de ortadaki tüm karamsar tabloya rağmen, borç limitinin 2 Ağustos'a kadar yükseltileceğinden ve ülkenin temerrüde düşmeyeceğinden emin olduğunu da sözlerine ekledi. Bu arada üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin bütçe açığını kontrol altına almada başarısız olması halinde kredi notunun düşmesinin "çok ciddi bir ihtimal" olduğu yönünde uyardı. -BOEHNER: "BEYAZ SARAY'A GİDECEĞİM"- Obama'nın açıklamalarının ardından, kendisi de bir basın toplantısı düzenleyen Boehner, borçlanma limiti konusunda Beyaz Saray'da Cumartesi sabahı yapılacak görüşmeye katılacağını bildirdi. Boehner, Kongre'nin, borçlanma limitinin yükseltilmesi ve bütçe açığıyla mücadele konusunda gelecek hafta harekete geçeceğinden emin olduğunu da kaydetti. Borç limiti konusundaki müzakerelerin çökmesinden Obama'yı sorumlu tutan Boehner, "Vergilerin artırılmasında ısrar ettiler. Harcamalarda kesinti yapılması ve zorlu kararların alınmasında ciddi tavır takınmayı reddettiler" diye konuştu. Boehner, Cumhuriyetçilere yakınlığıyla bilinen Fox kanalında yaptığı açıklamada da, "Obama'nın, sorunları çözmek için yapılması gerekenleri yapmak istemediğini" savundu. -SENATÖR REID: "TEMERRÜDE DÜŞMEYİ ÖNLEMELİYİZ"- Senato'daki Demokrat Çoğunluk Lideri Harry Reid de, yaptığı açıklamada, ABD'nin temerrüde düşmesine izin verilemeyeceğini vurgulayarak, iki parti yetkilileri arasında müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söyledi. Reid, "Her ne pahasına olursa olsun temerrüde düşmeyi önlemeliyiz, dolayısıyla en azından bu hedefi gerçekleştirmeyi sağlayan bir anlaşma üzerinde iki parti yetkilileri arasında görüşmeleri yeniden başlatmanın zamanı" dedi. Senato'daki Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell da, "Beyaz Saray ile yürütülen görüşmelerde olumlu bir neticeye varılamamasından hayalkırıklığı duyduğunu, ancak görüşmelerin Kongre'de yürütüleceği haberlerini memnuniyetle karşıladığını" belirtti. McConnell, "Şimdi tartışmayı Beyaz Saray'dan, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya taşıma zamanı. Ülkenin sürdürülemez borçlarını azaltmada en iyi yaklaşımı ancak burada tartışabiliriz" dedi. -SENATO, ÇAY PARTİSİ DESTEKLİ BÜTÇE TASARISINI REDDETTİ- Öte yandan, Senato gün içinde, bütçe açığının azaltılması konusunda muhafazakar Çay Partisi hareketinin desteklediği ve hafta içinde Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıyı reddetti. Borçlanma limitinin yükseltilmesi karşılığında, federal harcamalarda dev kesintiler ve bütçenin dengelenmesi için anayasal değişiklik öngören, ayrıca muhafazakar Cumhuriyetçilerin istediği şekilde, vergilerin artırılmasını çok daha zorlaştıran tasarı, Demokrat çoğunluklu Senato'da 46'ya karşı 51 oyla reddedildi. Obama, tasarıyı Senato'dan geçse bile veto edeceğini daha önce açıklamıştı.