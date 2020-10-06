Beyaz Saray Hediyelik Eşya Dükkanı, "Trump, Covid'i yendi" hatıra parası bastı

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Beyaz Saray Hediyelik Eşya Dükkanı(WHGS), pazartesi günü itibariyle üstünde "Trump, Covid'i yendi" yazılı hatıra paraları satmaya başladı.

Beyaz Saray Hediyelik Eşya Dükkanı Başkanı Anthony Giannini, 100 dolar değerindeki hatıra parasının Trump'ın birinci dönem serisi için üretilen sonuncusu olacağını ifade etti.

Giannini, "Başkan Trump'ın Covid testinin pozitif çıktığını öğrenince WHGS çalışanları olarak dua ettik ancak zaten Başkan'ın Koronavirüs'ü ilk rauntlarda nakavt edeceğini biliyorduk" dedi.

WHGS Başkanı, hatıra parasının "tarihin en ilgi çekici başkanının süper insan özelliklerinden esinlenildiğini" söyledi.

14 Kasım'dan itibaren kargoya verilecek hatıra paralarının fotoğrafları paylaşılmadı.

1946'da dönemin Başkanı Harry Truman'ın emriyle kurulan WHGS'nin Beyaz Saray veya Federal Hükûmet ile direkt bir bağı bulunmuyor.