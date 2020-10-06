T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray Hediyelik Eşya Dükkanı, "Trump, Covid'i yendi" hatıra parası bastı

06 Ekim 2020 10:41

T24 Dış Haberler

Beyaz Saray Hediyelik Eşya Dükkanı(WHGS), pazartesi günü itibariyle üstünde "Trump, Covid'i yendi" yazılı hatıra paraları satmaya başladı.

Beyaz Saray Hediyelik Eşya Dükkanı Başkanı Anthony Giannini, 100 dolar değerindeki hatıra parasının Trump'ın birinci dönem serisi için üretilen sonuncusu olacağını ifade etti.

Giannini, "Başkan Trump'ın Covid testinin pozitif çıktığını öğrenince WHGS çalışanları olarak dua ettik ancak zaten Başkan'ın Koronavirüs'ü ilk rauntlarda nakavt edeceğini biliyorduk" dedi.

WHGS Başkanı, hatıra parasının "tarihin en ilgi çekici başkanının süper insan özelliklerinden esinlenildiğini" söyledi.

14 Kasım'dan itibaren kargoya verilecek hatıra paralarının fotoğrafları paylaşılmadı.

1946'da dönemin Başkanı Harry Truman'ın emriyle kurulan WHGS'nin Beyaz Saray veya Federal Hükûmet ile direkt bir bağı bulunmuyor.

ETİKETLER

Donald trumpkoronavirüshatıra parasıbastıcovid-19
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24