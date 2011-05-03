Beyaz Saray: Hedef Bin Ladin'i canlı yakalamaktı

T24- Beyaz Saray, Usame bin Ladin'in ölümüyle sonuçlanan Pakistan'da düzenlenen operasyonla ilgili öncelikli hedefin bin Ladin'i sağ yakalamak olduğunu duyurdu.











Başkan Barack Obama'nın terörle mücadele danışmanlarından John Brennan, Beyaz Saray'da Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonla ilgili ayrıntıları anlattı.



Seçkin Amerikan askerlerinin El Kaide liderini mümkün olursa sağ yakalamayı hedeflediklerini, ancak bin Ladin'in direndiğini, bunun üzerine başından vurulduğunu söyledi.

El Kaide liderinin yerinin güvendiği kurye izlenerek tespit edildiğini kaydeden Beyaz Saray yetkilisi, ayrıca bin Ladin'in cesedinin İslami usüllere göre yıkandıktan ve dini gerekler yerine getirildikten sonra denizine gömüldüğünü belirtti.

Brennan, Bin Ladin'in operasyon sırasında direndiğini belirterek, "Eğer operasyon düzenleyen Amerikan birliğine tehdit oluşturmasaydı, canlı ele geçirilebilirdi ama karşılık verdiği için öldürüldü. Eğer fırsat olsaydı, canlı ele geçirirdik" dedi.



Brennan'ın aktardığı bilgilere göre, Başkan Obama ve ulusal güvenlik ekibi 40 dakikalık operasyonu başından sonuna kadar uydu bağlantısıyla takip etti.



Pakistan'dan gizlendi



Brennan, Beyaz Saray'daki brifing sırasında Pakistan yetkililerinin Usame bin Ladin'e yönelik operasyon konusunda haberdar edilmediklerini de söyledi.

Washington Post'ta yayımlanan makalesinde Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, kendilerinin bilgilendirilmediğini doğruladı, ama iki ülke arasında onlarca yıldır varolan işbirliğinin bin Ladin'in öldürülmesini sağladığını savundu.

İki ülke istihbarat servisleri, geçmişte El Kaide liderlerinin yakalanmasında işbirliği yapmışlardı.

Ancak son operasyonda Pakistanlıların bilgilendirilmemesinde Washington'un İslamabad'a yönelik güvensizliğinin etkili olduğu düşünülüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin'in Amerikan özel kuvvetleri tarafından öldürülmesinin teröre karşı mücadelede bir kilometre taşı olduğunu, fakat bu savaşın henüz sona ermediğini söyledi.



Clinton, Bin Ladin'in öldürülmesinin Taliban'a ''ABD ve müttefiklerini yenemezsiniz'' mesajını ilettiğini belirtti ve Taliban'ın önünde El Kaide'yi terkederek siyasi sürece katılma seçeneğinin durduğunu kaydetti.

Fakat Bin Ladin'in ölüm haberi ardından Pakistan'daki Taliban örgütlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Pakistan'da saldırı düzenleyebileceklerini, Pakistan ordusunu ve siyasi liderlerini hedef alabileceklerini açıkladı.

Bin Ladin'in öldürüldüğü haberini ilk şahsen kendisi duyuran Başkan Barack Obama, dünyanın artık daha iyi bir yer olduğunu söyledi.



Obama ayakta alkışlandı



Obama, kongrede her iki partiden liderlerlerle biraraya geldiği yemekte yaptığı konuşmada Usame bin Ladin'in öldürüldüğü operasyondan bahsederken ayakta alkışlandı.

Obama perşembe günü, saldırıların meydana geldiği New York'ta ikiz kuleler enkazının bulunduğu bölgeyi ziyaret edecek.

Washington'daki bir BBC muhabiri, bin Ladin operasyonunun ardından Obama'nın kamuoyu desteğinin artmasının beklendiğini, ancak ekonomi konusundaki derin ayrılıklar dikkate alındığında şimdi görülen partilerüstü yaklaşımın uzun süre devam etmesinin yüksek bir ihtimal olmadığını kaydediyor.