Beyaz Saray Genel Sekreteri: Trump, Suriye konusunda fikrini değiştirmeyecek

T24 Haber Merkezi

Beyaz Saray Genel Sekreterliği görevini vekaleten yürüten Mick Mulvaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme konusundaki fikrini değiştirmeyeceğini söyledi.

ABC News'ın Beyaz Saray Muhabiri Jonathan Karl, Mulvaney ile bir röportaj yaptı. Karl'ın "Başkanın Suriye konusunda fikrini değiştirme ve süreci geri çevirme ihtimali var mı?" sorusuna Mulvaney "Hayır, bence başkan başında beri insanlara Suriye'de sonsuza kadar kalmak istemediğini söylüyordu. Şu an gördükleriniz iki yıllık çalışmanın sonucu" cevabını verdi.

ABD basınında Trump'ın ard arda gelen istifalardan sonra fikir değiştirip değiştirmeyeceği merak konusuydu.