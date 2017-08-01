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Dünya

Beyaz Saray Genel Sekreteri Kelly, görevine başladı

ABD'de Beyaz Saray Genel Sekreterliği’ne emekli deniz piyade generali John Kelly getirildi. Kelly yemin ederek göreve başladı

01 Ağustos 2017 00:27

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Beyaz Saray Genel Sekreterliği’ne getirdiği emekli deniz piyade generali John Kelly, yemin ederek görevine resmen başladı.

Trump yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, Kelly’nin Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak tam anlamıyla harika bir iş çıkaracağını söyledikten sonra sözü ABD ekonomisine getirdi. Kendi yönetiminin ABD ekonomisini güçlendirdiğini savunan Trump, ‘Borsalar bugüne dek hiç olmadığı kadar yüksek düzeyde, işsizlik oranı 17 yılın en düşük düzeyine düştü, şirketler son derece iyi durumda, verilere göre iş dünyası en mutlu dönemini yaşıyor. Çok iyi gidiyoruz, muhteşem desteğe sahibiz. Ülke iyimser bir ortamda ve bence General Kelly de buna daha da katkıda bulunacak’ dedi.

Trump yönetiminin Kelly’nin yerine İç Güvenlik Bakanlığı görevine kimi atayacağı henüz açıklık kazanmadı. 

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