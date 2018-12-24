Beyaz Saray Genel Sekreteri: Hükümet yeni yıla kadar kapalı kalabilir

T24 Haber Merkezi

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney, hükümetin 3 Ocak'a kadar kapalı kalabileceğini belirtti. 1 Ocak itibariyle 2018 ara seçimlerinde seçilen Kongre üyeleri görev yapmaya başlayacak, dolayısıyla Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçecek.

Mulvaney yaptığı açıklamada " Önümüzdeki günlerde sürecin hızlı ilerleyeceğini zannetmiyorum. Yüksek ihtimalle kapanma 28 Aralık'ın sonrasına da uzayacak, yeni Kongre'ye de uzayabilir" dedi.

Kongre önümüzdeki günlerde Noel tatiline girecek ve bu sebepten dolayı hükümet kapanmasını sonlandırmak için görüşmeler yapılamayacak. ABD Senatosu'nun sınır duvarı için hükümete fon sağlama konusunda anlaşamamasından sonra hükümet kapanmıştı.