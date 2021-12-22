T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beyaz Saray, gelecek yıl bir kediye ev sahipliği yapacak

Biden, çifti ailelerine yeni bir yavru köpek kattıklarını da duyurdu

22 Aralık 2021 14:39

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Beyaz Saray’a yeni bir yavru köpek getirdiklerini duyurdu. Beyaz Saray, aynı zamanda ocak ayında bir kediye de ev sahipliği yapmayı planlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi Twitter hesabından yeni köpekleri “Commander”a ‘hoşgeldin’ dedi.

Biden çiftinin Beyaz Saray’a götürdüğü 13 yaşındaki Champ bu yıl hayatını kaybetmiş, diğer köpekleri Major ise birkaç ısırma vakasından sonra Delaware’deki eve götürülmüştü.

Biden çiftinin yeni bir köpeğin yanı sıra Beyaz Saray’da kedi beslemeye hazırlandığı da öğrenildi.

Jill Biden’ın Basın Sekreteri Michael LaRosa, ocak ayında dişi bir kedinin Beyaz Saray’a gideceğini doğruladı.

beyaz saraykedijoe bidenjill bidenköpek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24