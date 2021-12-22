Beyaz Saray, gelecek yıl bir kediye ev sahipliği yapacak

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Beyaz Saray’a yeni bir yavru köpek getirdiklerini duyurdu. Beyaz Saray, aynı zamanda ocak ayında bir kediye de ev sahipliği yapmayı planlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, resmi Twitter hesabından yeni köpekleri “Commander”a ‘hoşgeldin’ dedi.

Biden çiftinin Beyaz Saray’a götürdüğü 13 yaşındaki Champ bu yıl hayatını kaybetmiş, diğer köpekleri Major ise birkaç ısırma vakasından sonra Delaware’deki eve götürülmüştü.

Biden çiftinin yeni bir köpeğin yanı sıra Beyaz Saray’da kedi beslemeye hazırlandığı da öğrenildi.

Jill Biden’ın Basın Sekreteri Michael LaRosa, ocak ayında dişi bir kedinin Beyaz Saray’a gideceğini doğruladı.