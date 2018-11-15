"Beyaz Saray, Fethullah Gülen'i ABD'den çıkarma hazırlığında" iddiası

T24

Beyaz Saray'ın, Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek için Fethullah Gülen'i ABD'den çıkarmanın hukuki yollarını aradığı iddia edildi.

Amerikan NBC News'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde yer alan üst düzey yetkililerin, Fethullah Gülen'i ABD'den çıkarma hazırlığında olduğu aktarıldı. Habere göre ABD yönetimi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yatıştırmak ve Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı da hafifletmek" istiyor.

NBC News, haberini üst düzey iki ABD yetkilisine ve Beyaz Saray'ın talebinden haberdar olan iki kişiye dayandırdı. Haberde, Trump yönetiminden yetkililerin geçen ay federal soruşturma birimlerinden, Gülen'in iadesi için yasal yolların incelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

ABD'li yetkililerinin, FBI ve Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebi yeniden değerlendirmesini ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da Gülen'in yasal statüsü hakkında bilgi istediğini söyledi.

Beyaz Saray'ın Gülen'in ABD'deki oturum izniyle ilgili detaylı bilgi istediğini aktaran kaynaklar, kendisinin 1990'ların sonundan bu yana Pennsylvania eyaletinde ikamet ettiğini ve Yeşil Kart sahibi olduğunu belirtti.

Öte yandan kaynaklar, Türk yetkililer ile Trump yönetiminden yetkililerin Gülen'in iadesi mümkün olmazsa, doğrudan Türkiye'ye gönderilmesi yerine Güney Afrika'ya gönderilmesi seçeneğinin de görüşüldüğünü söyledi.

Kaynaklar, ABD'nin Gülen'i Güney Afrika'ya gönderebilmesi için yasal gerekçesinin bulunmadığını dolayısıyla kendi rızasıyla gitmediği sürece bu seçeneğin çok gerçekçi olmadığını ifade etti.

Gülen'in avukatı soruları cevapsız bıraktı

NBC'nin konuyla ilgili soru yönelttiği Ulusal Güvenlik Konseyi, FBI, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Gülen'in avukatı, soruları cevapsız bıraktı.

Konuyla ilgili NBC'ye açıklama yapan bir Türk yetkili, Türk hükümetinin Kaşıkçı davası ile Gülen'in iade süreci arasında bir ilişki kurmadığını söylerken, "ABD'nin Gülen'in iadesi konusunda aksiyon almasını istiyoruz. Bundan bağımsız olarak, Kaşıkçı davasıyla ilgili soruşturmamızı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.