Beyaz Saray FBI soruşturmasıyla ilgili temkinli

Beyaz Saray, Amerikann Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'nin Rusya'nın ABD'de sonbaharda yapılan başkanlık seçimlerine olası müdahalesini ve Donald Trump'ın seçim ekibi ile olası temaslarını araştırdıklarını duyurmasının ardından iddialarla ilgili dikkatli bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer, Başkan Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i "kampanya gönüllüsü" olarak tanımlarken Trump'ın aylarca kampanyasını yöneten Paul Manafort için ise "çok kısıtlı bir zaman için kısıtlı bir rol üstlendi" açıklamasını yaptı.

Mart ayında göreve başlayan Manafort, Mayıs ayında Trump'ın seçim kampanyasının başına geçmişti. Manafort kampanyanın en üst düzeyi olan görevinden, geçmişindeki Rusya yanlısı Ukraynalı liderler de dahil olmak üzere yabancı hükümetler için çalıştığı ile ilgili haberler üzerine Ağustos ortasında istifa etmişti. Spicer, Manafort'un Haziran ayında göreve başlayıp Ağustos ortasında ayrıldığını açıkladı.

Manafort ise Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesi ile bir ilgisi bulunmadığını savundu.

Kampanyası sırasında Trump'ın en yakın danışmanlarından olan Flynn, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden Trump görevi devralmadan önce Rusya Büyükelçisi'yle konuştuğunu gizlediği için istifa etmek zorunda kalmıştı.

FBI soruşturmayı doğruladı

FBI Başkanı Comey, Pazartesi günü Washington'da Temsilciler Meclisi'nin İstihbarattan Sorumlu Komisyonu'na konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, başkanlık seçimleri için yürütülen kampanya sırasında Rus bilgisayar korsanlarının olası saldırılarının yanı sıra Trump'ın ekibi ile Rusya arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığını da araştırdıklarını söylemişti.

Comey, bu araştırmalarda Trump'ın ekibi ile Rusya'nın olası müdahalesi arasında "herhangi bir koordinasyon” olup olmadığı sorusuna odaklandıklarını ifade etti. Comey, ayrıca herhangi bir suç işlenip işlenmediğini de araştırdıklarını kaydetti. Ancak Comey, soruşturma devam ettiği ve elde edilen bilgiler gizli olduğu gerekçesiyle ayrıntılı açıklama yapmadı.

Daha önce Amerikan medyasında çıkan haberlerde, FBI'ın Rus hackerların olası saldırıları konusunda başlattığı soruşturma kapsamında Trump'ın seçim ekibinin bu olaylarla bağlantısının da araştırıldığı iddia edilmişti. Comey'in Pazartesi günü yaptığı açıklamalarla, soruşturmanın kapsamının genişletildiği resmen doğrulanmış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu komisyonun oturumu başlamadan önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ekibi ile Moskova arasında yasalara aykırı bir temas olmadığını ifade etmişti. Trump, bu iddiaların "uydurma bir haber” olduğunu belirterek, bunun herkes tarafından bilindiğini kaydetmişti.

ABD başkanlık seçimleri öncesinde yürütülen kampanyalar sırasında Demokratların parti merkezi ile başkan adayı Hillary Clinton'ın bilgisayarları hackerların saldırısına uğramış ve bu Clinton'ı zor durumda bırakmıştı.

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DW/AP/SSB/HS