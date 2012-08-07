Beyaz Saray: Esad hükümeti içeriden çöküyor

Beyaz Saray, Suriye Başbakanı Riyad Hicap'ın muhalefet saflarına geçişini, Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetiminin çöküşü olarak yorumladı.

Fransa, Esad hükümetinin ''sonunun göründüğünü'' açıkladı.

Riyad Hicap, bugüne değin muhalefet kanadına geçen en üst düzey Suriyeli yetkili. ''Devrime katıldığını'' ilan eden Hicap, Beşar Esad hükümetini ''terörist bir rejim'' diye niteledi. Riyad Hicap'ın şu an nerede olduğu açıklık kazanmadı fakat Katar'a gitmiş olabileceği düşünülüyor.

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Suriye hükümetinden ayrılan üst düzey yetkililerin, Beşar Esad'ın iktidar üzerindeki kontrolünün ''gevşediğine'' işaret ettiğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Laruent Fabius, Esad rejiminin zayıfladığını ve destek kaybettiğni belirterek, ''Fransa olarak Esad rejiminin sonunun göründüğüne kaniyiz.'' açıklamasında bulundu.

Geçen ay Suriye'nin Irak Büyükelçisi Navaf Faris muhalif güçlere katıldığını açıklamıştı. Temmuz ayında ise, Cumhurbaşkanı Esad'ın yakın müttefiki olduğu düşünülen Tuğgeneral Manaf Tlas, saf değiştirdi.

Muhabirler bugüne değin Suriye ordusundan ayrılmaya karar veren 30 civarında Suriyeli generalin sınırı aşarak Türkiye'ye geçtiğini bildiriyor.

Riyad Hicap başbakanlık görevine iki aydan daha kısa bir süre önce getirilmişti. Ailesiyle birlikte kaçtığı söylenen Hicap, ayaklanmalara sahne olan ülkenin doğusundaki Deir el-Zuur bölgesinden gelen bir Sünni olarak biliniyor.

İlk gelen haberlerde Hicap'ın Ürdün'e kaçtığı söyleniyordu, ancak Ürdün devlet televizyonunda verilen haberde bu iddia yalanlandı. Riyad Hicap'ın sözcüsü Muhalled el-Etri, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Hicap'ın "güvenli bir yerde" olduğunu söyledi. Sözcü el-Etri, BBC'ye yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin "son çırpınışlarda bulunduğunu" ve Hicap'ın ayrılması" nedeniyle Esad'ın ölümcül bir darbe" aldığını söyledi. Suriye televizyonu, Başbakan Yardımcısı Ömer Galavanci'nin Riyad Hicap'ın yerine atanacağını duyurdu. (BBC Türkçe)