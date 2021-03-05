Beyaz Saray: Erdoğan ve Biden bir noktada görüşecektir

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hâlâ Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı.

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim" dedi.

Psaki, ABD'nin, Suriye'de İran destekli gruplara saldırısından önce Kongre üyelerini yeterince bilgilendirmediği konusundaki eleştirilere de yanıt verirken, "Önce Kongredeki birçok komite ve grubu temsil eden 8 lider ile bu konuda konuştuk. Ardından da gerekli bilgilendirmeleri yaptık" ifadesini kullandı.

Psaki, "Suriye'deki hava saldırıları konusunda tabii ki tüm hukuki süreç ve incelemeyi yaptık. Bu saldırı konusunda hukuki haklarımız olduğundan eminiz. Bu saldırı, denizaşırı ülkelerde görevli ABD askeri personelinin nefsi müdafaasıydı" diye konuştu.