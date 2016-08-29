Beyaz Saray: Erdoğan, Obama ile görüşecek

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın 4 Eylül'de Çin'deki G-20'de görüşeceğini açıkladı.

En son 1 Nisan’da görüştüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları kapsamında ABD Başkanı Obama ile en son 1 Nisan’da bir araya gelmişti. Beyaz Saray'da TSİ 04.25'te başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü. Her iki taraftan yapılan açıklamalarda Obama ve Erdoğan'ın uzun sayılabilecek bu görüşmede terörle mücadele, sığınmacı krizi ve IŞİD'i yok etme çabalarını ele aldığı belirtilmiş.