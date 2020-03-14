Beyaz Saray doktoru: Trump, Koronavirüs taşıyan ikinci bir kişiyle temasa geçti ancak karantinaya alınmasına gerek yok

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Beyaz Saray doktoru, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha sonra yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı tespit edilen ikinci bir kişiyle geçen hafta sonu temasa geçtiğini ancak test olmasına veya karantinaya alınmasına gerek olmadığını ifade etti

Trump geçen hafta Brezilya İletişim Bakanı Fabio Wajngarten ile yemek yemiş, kısa süre sonra Brezilyalı bakanın Koronavirüs taşıdığı tespit edilmişti. Beyaz Saray doktoru Sean P. Conley, Trump'ın Mar-a-Lago'da katıldığı bir akşam yemeği etkinliğinde kısa süreli temasa geçtiği konuklardan birinde de Koronavirüs görüldüğünü duyurdu.

Conley'nin açıklamasında karşılaşmanın "düşük riskli" olduğu ve Trump'ın "kendisini karantinaya almasına gerek olmadığı" belirtildi.

Açıklamada, "Başkan'ın ilk kişiyle teması çok kısıtlıydı (fotoğraf çekildiler ve el sıkıştılar). Trump, ikinci kişiyle yakın mesafede daha çok zaman geçirse de, bu interaksiyonlar hasta semptom göstermeye başlamadan önce meydana geldi.

Trump dün yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.