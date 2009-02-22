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Ekonomi

Beyaz Saray devlerin kamulaştırılmasını yalanladı

Beyaz Saray ABD'nin iki dev bankası Citigroup ve Bank of America'nın kamulaştırma söylentilerini yalanladı.

22 Şubat 2009 02:00

Beyaz Saray ABD'nin iki dev bankası Citigroup ve Bank of America'nın kamulaştırma söylentilerini yalanladı. 

ABD piyasalarında Citibank paniği

Citigroup ve Bank of America'yı devletin kamulaştıracağı söylentisi Obama yönetiminin başını ağrıttı. Söylentinin doğru olmadığını belirterek tansiyonu düşürmeye çalışan Beyaz Saray'ı eleştiren bazı bankacılar, Obama yönetiminin, yara almış finans kurumlarını desteklemek için daha agresif davranması gerektiğini savundu. Hazine Bakanı Geithner ise, "Piyasada birçok söylenti dolaşıyor, buna yönetimin politikasının bir işareti gibi bakılmasın, bu spekülasyonları dikkate almayın" dedi.

Hisseleri düştü

İki dev bankayla ilgili söylentiler Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Christopher Dodd'un önceki gün hükümetin bazı bankaları devralmasının gerekli olabileceğini açıklamasıyla yayıldı. Söylenti New York Borsası'nda banka hisselerinin hızla gerilemesine yol açtı.

Bankalar yalanladı

Önceki günkü kapanışla birlikte Citigroup'un piyasa değeri 10.6 milyar dolar, varlıkları bakımından ABD'nin en büyük bankası olan Bank of America'nın piyasa değeri 24,2 milyar dolar oldu. Bank of America CEO'su Kenneth Lewis , "Güçlü sermaye ve likidite seviyeleriyle karlı ve aktif olarak kredi vermeye devam eden bir şirketin kamulaştırılması için herhangi bir sebep göremiyoruz'' dedi. Citigroup sözcüsü Jon Diat da bankanın sermaye tabanının "çok güçlü'' olduğunu açıkladı.

Roubini: Bazı bankaları devralmalıyız

Krizi önceden tahmin eden New York Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nouriel Roubini ise, "Ciddi bankacılık ve finansal piyasa krizinin ortasındayız ve bu daha da kötüleşecek'' dedi. Bankaların kamulaştırılmasının daimi bir ihtiyaç olmaması gerektiğine işaret eden Roubini, "Ancak bazı bankaları devralmalıyız'' diye konuştu.

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