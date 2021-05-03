Beyaz Saray Danışmanı: Biden açık havada maskeyi alışkanlıktan takıyor; ABD Başkanı olduğu için de ekstra önlemler alıyoruz

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) iki doz Koronavirüs aşısı olanların açık havada maskesiz olabileceğini duyurmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın dışarda maskeyle görülmesiyle ilgili Beyaz Saray Danışmanı Anita Dunn, alışkanlıktan takılabileceğini söyledi ve "ABD Başkanı olduğu için onunla ilgili bazı ekstra önlemler alıyoruz" diye ekledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, CDC geçen hafta iki doz aşı olanların açık havada tek başlarına maske takmalarına gerek olmadığını duyurdu. Bu kararın ardından ABD Başkanı Joe Biden birkaç defa açık havada maske takarken görüntülendi.

CDC'nin açıklamasına rağmen Biden'ın açık havada maske takmasıyla ilgili Beyaz Saray Danışmanı Dunn "Bazen kendimi dışarda maske takarken buluyorum çünkü bir alışkanlık hâline geldi. Bence Başkan, CDC'nin yönergelerini oldukça ciddiye alıyor. Görevinde her zaman bilimi ne kadar ciddiye aldığını gösterdi." dedi.

"Biden için bazı ekstra önlemler alıyoruz çünkü ABD Başkanı" diyen Dunn sözlerine şöyle devam etti: "İnsanların CDC yönergelerini takip etmelerini söylerim, aşı olmanın avantajından faydalanmalı ve maskeleri çıkarmalılar. Havalar güzelleşiyor ve hepimiz dışarda olmak istiyoruz"

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