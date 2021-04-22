Beyaz Saray'dan yeni hedef: ABD, karbon emisyonlarını yüzde 50 oranında düşürecek

30 dünya liderinin katılacağı İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ABD, küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonlarını 2030 yılına gelindiğinde en az yüzde 50 oranında düşürme hedefini duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına gelindiğinde yüzde 50 ila 52 oranında düşürme hedefi olduğunu duyurdu.

Yeni hedefin Birleşmiş Milletler'e resmi bir şekilde duyurulacağı belirtildi. Biden yönetimi iklim krizi karşısında "ABD beklemeyecek, ertelemenin bedeli çok yüksek ve ulusumuzun şimdi hareket etmesi gerekiyor" dedi.

ABD, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde iklim krizine karşı politikalara dikkat edilmemesi, Paris İklim Anlaşması'nden çekilinmesinin ardından Biden yönetimiyle küresel iklim krizi mücadelesinde rol oynamak için çalışıyor.