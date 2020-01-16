Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan görüşmesine dair açıklama

T24 Dış haberler

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı ve Başkan Özel Asistanı Judd Deere, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasındaki görüşmeye dair bir açıklamada bulundu. Deere, iki liderin Orta Doğu'nun gündemindeki kritik konuları ele aldığını bildirdi.

Twitter üzerinden açıklamada bulunan Deere, "Bugün ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile konuştu. İki lider Suriye ve Libya'daki güvenlik durumunu, İran'daki protestoları, ayrıca İran'ın Ukrayna Havayolları'na ait PS752'i düşürmesini ele aldı" ifadelerini kullandı.