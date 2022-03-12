Beyaz Saray'dan Tik Tok fenomenlerine Ukrayna brifingi

T24 Dış Haberler

ABD'de Beyaz Saray, çok takipçisi olan 30 Tik Tok fenomenini davet ederek Ukrayna'daki durumla ilgili brifing verdi.

The Washington Post'un haberine göre brifingi Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi danışmanı Matt Miller verdi. Brifingde ABD'nin Rusya'nın Ukrayna saldırısında kullandığı mesajlar ve ifadelendirme ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Psaki ve Miller'ın ABD'nin bölgedeki stratejik hedeflerinden de söz ettiği belirtildi.

Beyaz Saray'daki toplantıdan sonra bu fenomenlerden bazıları Ukrayna'daki durum hakkında paylaşımlarda bulundu.

Biden yönetimi, Tik Tok'u genç ABD'lilere ulaşmak için önemli bir kanal olarak görüyor.