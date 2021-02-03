Beyaz Saray'dan Sullivan-Kalın görüşmesine dair açıklama: Biden yönetiminin hukukun üstünlüğüne bağlılığı vurgulandı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmede, "Biden hükûmetinin demokratik kurumlar ve hukukun üstünlüğüne bağlılığını vurguladığı" belirtildi.

Biden'ın göreve gelmesinden bu yana Ankara-Washington hattında üst düzey yetkililer arasında yapılan ilk görüşmeden sonra Beyaz Saray'dan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne'un imzasını taşıyan bir açıklama yayımlandı.

Açıklamaya göre Sullivan, Biden hükûmetinin yapıcı ABD-Türkiye ilişkileri inşa etmek istediğini söyledi. Sullivan bu yolda Beyaz Saray'ın ABD-Türkiye arasındaki iş birliği alanlarının çoğalmasını ve anlaşmazlıkların efektif bir şekilde çözülmesini istediğini belirtti.

Kalın-Sullivan telefon görüşmesinde Türkiye'nin Rus hava savunma sistemleri S-400'leri alışı da gündeme geldi. Açıklamaya göre yeni iktidarın transatlantik güvenliğini NATO aracılığıyla güçlendirmek istediğini söyleyen Sullivan, S-400'lerin ittifakın uyumunu ve etkililiğini etkilediğini söyledi.

Sullivan, Türkiye ile Yunanistan arasında "istikşafi" görüşmelerin başlamasından memnun olduklarını söylerken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs'taki müzakerelerin tekrar başlaması planını da desteklediklerini ifade etti.

Açıklamanın sonunda iki tarafın Covid-19 ve iklim krizi gibi küresel konularda iş birliği yaparken, ortak çıkarları olan bölgesel konularda da birbirlerine danışacakları bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın görüşmeyle ilgili olarak hazırladığı haberde Sullivan'ın “Biden iktidarının hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumlara bağlılığı” konusunda yaptığı vurgu yer almadı