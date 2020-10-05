Beyaz Saray'dan Koronavirüs'e yakalanan Donald Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Koronavirüs'e yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumunun dün akşam da iyiye gitmeye devam ettiği belirtildi.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Trump'ın bu sabah kendisini tedavi eden ekiple görüşeceğini ifade ederken ABD liderinin bugün Beyaz Saray'a dönebileceğine inandıklarını ifade etti.

Meadows, Trump'ın hastaneden taburcu edilip edilmeyeceğine bugün karar verileceğini söyledi.

Trump, Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra Walter Reed Sağlık Merkezi'ne kaldırılmıştı. ABD liderinin oksijen seviyelerinde oynama olduğu ve kortizon tedavisine başlandığı belirtilmişti.