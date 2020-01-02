Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Libya tezkeresinin TBMM'den geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Truöp'ın telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi.

Açıklamada "Trump, Erdoğan'a dış müdahalenin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğini söyledi" dendi.

Beyaz Saray açıklamasında Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Libya'ya herhangi bir "yabancı müdahale olmaması" konusunda uyardığı ve Libya'ya herhangi bir yabancı müdahalnin ülkedeki durumu daha da karmaşık hale getireceğini söylediği aktarıldı. Görüşmede ayrıca iki liderin İdlib'de tansiyonun düşürülmesi ve sivillerin korunmasının gerekliliği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.