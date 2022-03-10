Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin ilk açıklama: Biden Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı çok memnun

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesini değerlendirerek, "yapıcı" bir görüşme gerçekleştirildiğini, Biden'ın Türkiye'nin bugünkü diplomatik girişiminden dolayı çok memnun olduğunu belirtti.

Beyaz Saray da görüşmenin ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Başkanlar, Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgaline ilişkin ortak endişelerini tartıştılar. Ukrayna hükümetine ve halkına verdikleri güçlü desteği bir kez daha teyit ettiler" denildi.

Açıklama şöyle:

"Başkanlar, Ukrayna hükümetine ve halkına verdikleri güçlü desteği bir kez daha teyit ettiler"

"Başkanlar, Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgaline ilişkin ortak endişelerini tartıştılar. Ukrayna hükümetine ve halkına verdikleri güçlü desteği bir kez daha teyit ettiler, Rus saldırganlığının derhal durdurulması gereğinin altını çizdiler ve krize yönelik koordineli uluslararası tepkiyi memnuniyetle karşıladılar.

Başkan Biden, Türkiye'nin ihtilafa diplomatik bir çözümü destekleme çabalarının yanı sıra Türkiye'nin barış ve istikrarın geliştirilmesine yardımcı olan bölgesel liderlerle son zamanlardaki ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca, Başkanlar ikili ilişkileri güçlendirme fırsatlarını da görüştüler."

Gündem Ukrayna'nın işgali ve Türkiye-ABD ilişkileriydi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye’nin çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunu Biden'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşmesinde Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesinin bile bizatihi diplomasi zaferi olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının çoktan geldiğini de dile getirdi.