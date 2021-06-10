Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi yorumu: Yüz yüze diplomasi için bir fırsat

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında gelecek günlerde ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinden ne beklenmesi gerektiği sorusuna "Yüz yüze diplomasi için bir fırsat" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği basın toplantısında bir gazeteci "Biden-Erdoğan ikili görüşmesinden ne beklemeliyiz?" sorusuna yanıt verdi.

Psaki, "Bu ilişki, yapıcı bir şekilde birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir NATO ortağıyla olan ilişki. Bu, Başkan Biden'ın, ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasiye sahip olmak için bir fırsat." dedi.

Gazetecinin "Suriye gibi spesifik meseleler var mı?" sorusunu da yanıtlayan Psaki "Eminim bölgesel güvenlik konuları, ekonomi, Covid-19 gibi küresel topluluğu etkileyen meseleleri konuşacaklardır. İkili görüşmeye yaklaştıkça eminim daha fazlası olacaktır" dedi.

Biden, dört gün geçireceği Britanya'nın ardından 13 Haziran günü Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçecek. 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Biden, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkan olarak ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.