Beyaz Saray'dan 7 BM personelini "istenmeyen kişi" ilan eden Etiyopya'ya kınama

Beyaz Saray, Birleşmiş Milletlerin (BM) 7 çalışanını "içişlerine karıştığı" gerekçesiyle "istenmeyen kişi" ilan eden ve bu kişilerin ülkeden ayrılmalarını isteyen Etiyopya hükümetini kınadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "ABD hükümeti, insani yardım çalışmalarında yer alan tüm BM kurumlarının liderlerini ülkeden kovması eyleminden dolayı Etiyopya hükümetini şiddetle kınıyor" dedi.

Söz konusu adımı, "ortak vicdana bir leke" olarak nitelendiren Psaki, Etiyopya hükümetinin bir sonraki adımının gıda, tıbbi malzeme ve diğer hayat kurtaran yardımları engellemek olmasından endişe ettiklerini söyledi.

Psaki, "BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum üyelerini, insani yardım faaliyetlerini engellemenin ve kendi insanlarını en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmanın kabul edilemez olduğunu göstermek için Etiyopya hükümetine karşı adım atmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ay başında ülkesindeki ilgili kurumlara, Etiyopya'ya yönelik yaptırım uygulanması yetkisi veren bir kararnameye imza attığına işaret eden Psaki, "Eğer Etiyopya hükümetinin haftalar içinde iyi yönde adımlar attığını görmezsek, ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamakta tereddüt etmeyiz" ifadesini kullandı.

Etiyopya hükümeti, ülkede faaliyet gösteren 7 BM çalışanının 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Etiyopya hükümetinin ülkeyi terk etmesini istediği kişiler arasında BM Çocuklara Yardım Fonu Etiyopya Temsilcisi Adele Khodr ve BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi İnsani İşler Koordinatörü Grant Leaity gibi isimler bulunuyor.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle insani kriz artıyor

Federal ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 10 aydır süren çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken, 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Sadece Tigray eyaletinde 5,2 milyon kişi insani yardıma muhtaç ve kıtlık benzeri koşullar altında yaşayanların sayısı 400 bini buldu.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.