Beyaz Saray'da ikinci dalga: Başkan Yardımcısı Mike Pence'in çevresinden art arda Koronavirüs haberleri geldi

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Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinden sonra ikinci bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını patlak verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ekibinden en az 5 kişide Koronavirüs çıktığı öğrenildi.

ABD Başkanlık seçimine sayılı günler kala Beyaz Saray ikinci bir Covid-19 dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda ülkenin Koronavirüs Görev Gücü’nün başında olan Başkan Yardımcısı Mike Pence’in çevresinden pozitif sonuç haberleri gelmeye başladı.

Yetkililer Pence’in çevresindeki pozitif vakalar arasında Özel Kalem Müdürü Marc Short, yetkili siyasi danışmanlardan Marty Obst, kişisel yardımcısı Zack Bauer, koruması olarak bilinen bir kişi ve ekipten iki kişi daha bulunuyor.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in kısa süre önce Özel Kalem Müdürü Short ileyakın temasla görüştüğü belirtiliyor ancak Pence’in sözcüsü Devin O’Mallley, Pence ve eşinin cumartesi ve pazar yapılan test sonuçlarının negatif olduğunu söyledi.

Mike Pence çevresindeki vaka kümesine rağmen pazar günü seçin öncesi seyahatlerine devam ederek Kinston’daki bir akşam mitingi için Kuzey Carolina’ya gitti.