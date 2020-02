Beyaz Saray: Çin'in ekonomik saldırganlığı kürsel bir tehdit

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran (DHA) – Beyaz Saray’dan yayımlanan bir raporda, Trump yönetimi Çin’in “ekonomik saldırganlığını” küresel bir tehdit olarak tanımladı.

“Çin’in Ekonomik Saldırganlığı ABD ve Dünya’nın Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hakkını Nasıl Tehdit Ediyor (How China\'s Economic Aggression Threatens the Technologies and Intellectual Property of the United States and the World)” başlıklı rapor, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ürünlerine ek gümrük vergisi getirme iddiasından bir gün sonra yayınlandı.

Raporda Çin’in oluşturduğu tehdit iddiasına ilişkin şu fadeler yer aldı:

“Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olma yolunda, endüstriyel temelini modernleştirerek ve küresel değer zincirinde yükselerek hızlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirdi.

Yine de, söz konusu büyüme küresel ilke ve kuralların dışında kalan saldırgan eylemler, politikalar ve uygulamalar yoluyla elde edildi.”

Rapor ayrıca Çin’in çeşitli uygulamalar yoluyla “Amerikan teknoloji ve fikri mülkiyetine ulaşmaya çalıştığı” iddia edilirken, Çin’in “ekonomik saldırganlığı”na teknoloji ve fikri mülkiyet haklarının fiziksel veya siber saldırılar yoluyla çalınması, ABD ithalat kontrolü yasalarının çiğnenmesi, sahtekarlık ve korsanlık eylemleri örnek gösterildi.

Bu kapsamda raporda, şu an ABD üniversitelerinde eğitim gören veya önde gelen ABD kurumlarında çalışan Çin vatandaşlarının, ülkeleri tarafından “manipule edilebilmeleri veya baskıya maruz kalma ihtimalleri” olduğunun altı çizilirken, söz konusu Çin vatandaşlarının “Pekin’in askeri ve stratejik amaçları doğrultusunda hareket eden bilgi toplayıcıları” olabilme ihtimalleri değerlendirildi.

Rapor şöyle devam etti:

“Çin ekonomisinin büyüklüğü, açıkça piyasaya zarar veren politikaları ve gelecekteki endüstrilere hakim olma niyeti değerlendirildiğinde, Çin’in eylemleri, politikaları ve şu an kürse teknolojiyi hedef alan ekonomik saldırganlığı yalnızca ABD’yi değil aynı zamanda küresel gelişim sistemini de tehlikeye atmaktadır.”