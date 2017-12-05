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Dünya

Beyaz Saray cep telefonlarını yasaklamaya hazırlanıyor

Cep telefonlarını siber güvenlik tehdidi olarak değerlendiren ABD yönetimi Beyaz Saray çalışanlarına yasak getirmeye hazırlanıyor

05 Aralık 2017 01:52

Beyaz Saray, cep telefonlarının siber güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle cep telefonu yasağı getirmeye hazırlanıyor. İsmi açıklanmayan yöneticilerin söylediğine göre, iş yerinde kişisel telefonları yasaklamanın asıl sebebi siber güvenlik kaynaklı yani medyaya olabilecek bilgi sızıntılarını engellemek değil.

Cep telefonlarının yasaklanmasına ilişkin teklif henüz sonlanmadı ve bu yasağın ne zaman yürürlüğe gireceği gibi önemli detaylar da belirtilmedi. Ayrıca yasağın kapsamının hangi departmanlara etki edeceği bilinmiyor.

Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly’nin kişisel telefonu, haberlere göre Ekim ayında hacklenmişti. Bu kararın, John Kelly olayından sonra ciddi bir şekilde tartışıldığı söylenebilir.

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