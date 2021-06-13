Beyaz Saray: Cenevre'de Putin'le görüşmenin ardından Biden tek başına basın toplantısı yapacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştükten sonra tek başına basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da Cenevre'de görüşecek. Beyaz Saray, görüşmede Rusya kaynaklı siber saldırıların, Moskova'nın Ukrayna üzerindeki saldırganlığı ve ülkedeki muhaliflerin durumu gibi başlıkların ele alınacağını duyurdu.

Bir ABD yetkilisi, Cenevre'deki görüşmenin "açık ve net" geçmesinin beklendiğini söyledi. Yetkili şöyle devam etti: "Tek başına basın toplantısı, toplantıda konuşulan meseleleri özgür basınla açıkça paylaşmak için uygun bir format"

Biden, Avrupa ziyaretlerine başlamadan önce yazdığı bir yazıda "Rusya'yla savaş istemiyoruz" demiş ve "istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki" vurgusu yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisine Biden'ın "katil" sözleri hakkındaki düşüncesi sorulduğunda Biden'ın sözlerinin "Hollywood'da sık görülen maço davranış" olduğunu söylemişti.