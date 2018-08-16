Beyaz Saray: Brunson serbest bırakılsa bile vergiler indirilmeyecek

Beyaz Saray'dan Türkiye'nin vergi kararına ilişkin açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Türkiye’nin ek ithalat vergileri üzücü. Yanlış yönde atılmış bir adım. Bizimki ulusal güvenlik nedeniyle atılmış bir şey. Onlarınki bizimkine yanıt. Desteklemiyoruz.” ifadesini kullandı. Sanders, Türkiye'nin sorunları üzün dönemli eğilimlerin bir sonucu, ABD yaptırımlarının değil" diye konuştu.

Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de yargılanmasına devam edilen Brunson'ın serbest kalması durumunda nasıl bir gelişmenin olabileceği şeklindeki bir soruya Sanders, şu cevabı verdi:

"Şu anda geçerli olan çelik vergisi, Papaz Brunson'ın serbest bırakılmasıyla kaldırılmaz. Çünkü bunlar ulusal güvenliğimizle ilgili. Ancak Brunson ve (ABD'nin gündeme getirdiği) diğer kişilerle ilgili Türkiye'ye getirilen yaptırımları o noktada gözden geçiririz."

Bir diğer soru üzerine Sanders, ABD'nin Türkiye'ye getirdiği ilave çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin "ABD'nin ulusal güvenliğine" binaen getirildiğini, ancak Türkiye'nin ABD'ye karşı getirdiği son ilave gümrük vergilerinin ise "misilleme" olduğunu savundu.

"Türkiye'nin son misilleme kararını desteklemiyoruz." diyen Sanders, Türkiye'nin getirdiği son gümrük vergilerinin kabul edilemez olduğunu ve yanlış istikamette atılmış bir adım olduğunu iddia etti.

Sanders ayrıca Türk ekonomisindeki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Erdoğan'ın boykot açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salı gün içinde yaptığı açıklamada ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacaklarını söylemişti.

Erdoğan, şunları söylemişti:

"Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemize Venüs, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp, biz dışarıya servis edeceğiz."

Erdoğan'ın bu açıklaması, Türkiye ile ABD arasında son olarak Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasıyla derinleşen krizde yeni bir aşama olarak yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine ek vergi getirileceğini söylemesinin ardından bu sabah (15 Ağustos 2018) konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Kararın ABD yönetiminin Türk ekonomisine saldırılarına karşı alındığını söyleyen Oktay, bazı ABD ürünlerine getirilen vergi artırımını, "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" diyerek duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. Pirinç, sert kabuklu meyveler, alkollü içkiler, tütün ürünleri, taş kömürü, binek otomobil ek vergi uygulanan ürünler arasında yer alıyor.