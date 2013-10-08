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Ekonomi

Beyaz Saray, borç limitinin birkaç haftalığına artırılmasını destekleyebilir

Beyaz Saray, cumhuriyetçilerin bütçe görüşmelerinde borçlanma tavanını kullanmalarına izin verilmeyeceğini defalarca belirtmişti

08 Ekim 2013 13:28

Obama yönetimi Pazartesi günü borçlanma limitinin geçici olarak artırılmasını destekleyebileceklerinin sinyallerini verdi. Böylece hükümetin faaliyetlerinin finanse edilmesinde yaşanan çıkmaz giderilerek uzun vadeli bir çözüm bulunması için zaman kazanılabilir.

Başkan Barack Obama, "Cumhuriyetçiler ile Temsilciler Meclisi sözcüsü John Boehner, yeterli oy olmadığını söylüyorlarsa bunu kanıtlamalılar. Tasarıyı oylamaya sunun ve neler olacağını görelim" diye konuştu.

Wall Street Journal'in haberine göre, ABD hükümeti 1 haftadır kapalı ve cumhuriyetçiler ile demokratlar henüz bir uzlaşma sağlayabilmiş değil. Beyaz Saray, cumhuriyetçilerin bütçe görüşmelerinde borçlanma tavanını kullanmalarına izin verilmeyeceğini defalarca belirtmişti. Boehner ise, mecliste hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak ya da borç tavanını yükseltecek sayıda oy toplanamayacağını iddia ediyor.

 

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