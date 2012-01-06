-Beyaz Saray: ''Bölgesel konular ele alındı'' WASHINGTON (A.A) - 06.01.2012 - Beyaz Saray, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde Irak'taki siyasi gelişmeler dahil olmak üzere bölgeler konuların ele alındığını bildirdi. Beyaz Saray'dan Biden-Erdoğan görüşmesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, ''Başkan Yardımcısı Biden ve Başbakan Erdoğan bugün telefonda görüşerek, Türkiye ile ABD arasında karşılıklı çıkarları ilgilendiren hususlardaki yakın istişareler bağlamında, Irak'taki siyasi gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel konuları ele aldılar'' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, iki liderin, Biden'ın geçen ay Türkiye'yi ziyareti sırasındaki görüşmelerinin devamı niteliğindeki telefon konuşmasında, bölgede güvenliğin geliştirilmesi, hukukun üstünlüğünün desteklenmesi ve demokrasinin teşvik edilmesine ihtiyaç olduğu yönünde mutabık kaldığı belirtildi. Beyaz Saray açıklamasında, Erdoğan ve Biden'ın, iki hükümetin bu konulardaki düzenli temasları sürdürmeleri noktasında ortak görüş bildirdikleri kaydedildi.