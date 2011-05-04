-BEYAZ SARAY: BİN LADİN SİLAHLI DEĞİLDİ WASHINGTON (A.A) - 03.05.2011 - Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD güçlerinin operasyonu sırasında terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in silahsız olduğunu söyledi. Jay, günlük basın toplantısında, operasyonun ayrıntılarını tekrar anlattı. Bin Ladin ve ailesinin binanın ikinci ve üçüncü katında bulunduğunu belirten Carney, Bin Ladin'in ABD güçlerine direndiğini ama silahsız olduğunu söyledi. Carney, "silahsız olmasına rağmen neden öldürüldüğüne" yönelik soru üzerine, binada birçok silahlı adamların bulunduğunu ve yüksek düzeyli çatışma yaşandığını kaydetti. "Bin Ladin'in de silahsız olmasına rağmen ABD güçlerine direndiği için öldürüldüğünü" belirten Carney, "Direnç, illa silah olmasını gerektirmiyor" diye konuştu. Carney, Bin Ladin'in cesedinin İslami kurallara göre hazırlandığını da tekrarladı. Jay Carney, binadaki çatışma sırasında birinci kattaki bir kadının hayatını kaybettiğini ancak, diğer kattaki silahsız olan Bin Ladin'in eşinin bacağından yaralandığını ama ölmediğini belirtti. -"FOTOĞRAF TAHRİK EDİCİ OLABİLİR"- Bin Ladin'in öldürülmesine yönelik fotoğrafların yayımlanıp yayımlanmayacağına yönelik soru üzerine Carney, konuyu değerlendirdiklerini ancak fotoğrafların yayımlanması konusunda hassasiyetler bulunduğunu, bunun ABD çıkarlarına yarar mı yoksa zarar mı getireceğini değerlendirdiklerini söyledi. Bin Ladin'in ölü haldeki fotoğrafının "korkunç" göründüğünü ve yayımlanması halinde "tahrik edici" olabileceğini belirten Carney, bu konunun en uygun şekilde nasıl halledilebileceğini düşündüklerini kaydetti. Carney, Obama'nın fotoğrafların yayımlanması konusuna müdahil olup olmadığına yönelik soruya da Obama'nın konunun her yönüne dahil olduğunu dile getirdi. Jay Carney, bir soru üzerine, Bin Ladin'in öldürülmesinin ABD askerlerinin bu yaz Afganistan'dan çekilmeye başlamasına yönelik planları etkilemeyeceğini söyledi. -BM'DEN ABD'YE, AYRINTILARI BİLDİRMESİ ÇAĞRISI- BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, ABD'ye, operasyonla ilgili ayrıntıları BM'ye bildirmesi çağrısında bulundu. Navi Pillay, bir soruya cevaben yaptığı açıklamada, "ABD operasyonunda öldürülen El Kaide liderinin, ABD'de yaklaşık 10 yıl önce düzenlenen 11 Eylül saldırıları dahil en dehşet verici terör eylemlerinin idaresinin sorumluluğunu üstlenen çok tehlikeli bir adam olduğunu" belirtirken, düzenlenen operasyonun çok karmaşık olduğunu söyledi. Pillay, "(Bin Ladin'in) öldürülmesiyle ilgili kesin gerçekleri bilirsek yararlı olacaktır" dedi. -AFGAN İSTİHBARATI: EVİNİN İSTİHBARATINI BİZ VERDİK"- Afgan istihbarat teşkilatı Ulusal Güvenlik Yönetimi (NDS), El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürüldüğü evin "şüpheli" olduğu istihbaratını ABD'ye kendilerinin verdiğini açıkladı. Afgan istihbarat teşkilatından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Bin Ladin'in öldürüldüğü evin ilk kez Afgan istihbaratı tarafından ihbar edildiğini belirtirken, buna karşın Afgan ajanlarının El Kaide liderinin burada olabileceğinden kuşkulanmadıklarının altını çizdi. İslamabad'a iki saat mesafedeki Abbottabad yakınlarındaki Haripur mülteci kampında faaliyet gösteren Afgan ajanlarının evin çevresinde şüpheli hareketler ihbarında bulunduklarını belirten Afgan istihbarat yetkilisi, "Üst düzey terörist şeflerinin saklandığını düşündüğümüzden evi gözlem altına aldık. Başta Taliban sorumlularından Mevlevi Abdülkabir'in olduğunu düşünüyorduk" dedi. Afgan yetkili, bu bilgiyi geçen ağustosta Amerikalılara ilettiklerini ve Amerikalıların büyük ilgi gösterdiklerini belirtirken, Afganların soruşturmanın veya operasyonun sonrasına dahil olmadıklarını söyledi. -AİLENİN BAZI BİREYLERİ TEDAVİ ALTINDA- Öte yandan, Pakistan makamları, El Kaide liderinin ölümüyle sonuçlanan ABD baskının ardından Usame bin Ladin'in ailesinin koruma altında olduğunu ve bazılarına tıbbi tedavi uygulandığını bildirdiler. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bin Ladin'in tedaviye ihtiyacı bulunan aile bireylerinin en iyi hastanelerde tıbbi tedavisinin yapıldığı ve bu kişilerin daha sonra kendi ülkelerine gönderileceği belirtildi. -GAZZE VE SUDAN'DA PROTESTO GÖSTERİLERİ- Bin Ladin'in öldürülmesi, Gazze Şeridi ve Sudan'da düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Gazze üniversitesinin dış kesiminde ellerinde pankartlarla yürüyüş düzenleyen yaklaşık 25 kişilik bir öğrenci gruba, Hamas polisi müdahalede bulunmadı. Sudan'ın başkenti Hartum'un merkezinde de bazı siyasi partilerin organizasyonuyla toplanan yaklaşık 1000 kişi, Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonu kınadı ve "Amerika'ya ölüm" diye sloganlar attı.