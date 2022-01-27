Beyaz Saray: Biden, Yüksek Mahkemeye'ye siyah kadın yargıç atama sözünü tutacak

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ABD’de Yüksek Mahkeme yargıcı Stephen Breyer’ın dönem sonunda emekliye ayrılacağının öğrenilmesi üzerine ABD Başkanı Joe Biden’ın adaylık sırasında verdiği söze uyarak, siyah kadın yargıç atayacağı belirtildi.

BBC’de yer alan habere göre, ABD’de liberal Yüksek Mahkeme yargıcı Stephen Breyer’ın dönem haziran ayında bittiğinde emekliye ayrılacağı öğrenildi. Breyer’in emekliye ayrılması, Yüksek Mahkeme’deki 6’ya 3 muhafazakâr çoğunluk durumunu değiştirmeyecek.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki dün yaptığı açıklamada “ABD Başkanı, Yüksek Mahkeme’ye siyah bir kadını yargıç olarak atayacağını söyledi ve bu sözünün arkasında duruyor” dedi.

Bugüne kadar ABD Yüksek Mahkemesi’nde ikisi de erkek olmak üzere yalnız iki Afrikalı Amerikalı yargıç görev yaptı.

ABD’de Yüksek Mahkeme, hayatın akışında önemli bir yer tutuyor ve yüksek çekişmeli davalarda son sözün sahibi oluyor. Yüksek Mahkeme’de görev alan dokuz yargıç, ABD Başkanı tarafından atanıp, Senato’dan onay alınca, ömür boyu görev yapıyor.