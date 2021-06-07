Beyaz Saray: Biden ve Erdoğan önümüzdeki hafta 'farklılıkları' görüşecek

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Suriye, Afganistan ve diğer bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geleceklerini ve Washington ile Ankara arasındaki "önemli farklılıkları" ele alacaklarını söyledi.

Beyaz Saray basın brifinginde konuşan Sullivan, görüşmede Doğu Akdeniz, Suriye ve İran'ın yanı sıra ABD'nin Afganistan'da çekilmesinde Türkiye'nin oynayacağı rolün "geniş gündemin" bir parçası olacağını söyledi.

Brüksel'deki NATO zirvesinin oturum aralarında, 14 Haziran'da yapılması planlanan toplantıda ABD ve Türkiye arasındaki bağların gözden geçireceğini belirten Sullivan, iki ülke arasındaki "insan hakları ve benzeri diğer konularda değerler konusundaki önemli farklılıkların" bazılarıyla nasıl başa çıkılacağının ele alınacağını aktardı.

Sullivan, "Başkan Biden Erdoğan'ı çok iyi tanıyor. İki adam birlikte epey zaman geçirdiler ve bence ikisi de bu fırsatı dört gözle bekliyor" dedi.

Ankara ve Washington arasındaki ilişki son yıllarda gerildi. Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi alması ABD yaptırımlarıyla sonuçlanırken, Suriye'deki politika farklılıkları ve Washington'un Ankara'nın insan hakları sicili konusundaki uyarıları aradaki bağları germişti. İki ülke, ilişkileri onarmak için zemin arıyor.