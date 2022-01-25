Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok

Rus tarafının ‘saldırgan söyleminin’ devam ettiğini öne süren Beyaz Saray Sözcüsü, “Sınırda agresif eylem ve hazırlıkların arttığını görüyoruz” diye konuştu.

Bununla beraber Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunu dile getiren Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok" dedi. Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongre'nin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.