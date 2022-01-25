Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edeceği' yönündeki iddiayı tekrarlayan Psaki, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in aklından geçenleri okuyamıyoruz. Gördüğümüz şey, başta sınırda konuşlanmış Rus askerleri olmak üzere, yapılan çeşitli hazırlıklardır" ifadelerini kullandı.
Sputnik'in haberine göre Sözcü, 'ABD'nin her türlü senaryoya karşı tetikte olduğunu' söyleyerek, "Bizim tercih ettiğimiz yol diplomasi ancak sınır bölgesinde hareketliliğin arttığını görüyoruz" yorumunu yaptı.
"Kiev'in gerilimin tırmanmayacağı yönündeki görüşü Moskova’nın eylemleriyle ters"
Öte yandan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’un Kiev’in büyük ölçekli bir ‘Rus işgali’ planından söz etmek için bir neden görmediği şeklindeki açıklamasını değerlendiren Psaki, Ukraynalı yetkililerin sınırda gerilimin tırmanmayacağına dair görüşlerinin Moskova'nın eylemleriyle ‘zıt yönde’ olduğunu söyledi.
Rus tarafının ‘saldırgan söyleminin’ devam ettiğini öne süren Beyaz Saray Sözcüsü, “Sınırda agresif eylem ve hazırlıkların arttığını görüyoruz” diye konuştu.
Bununla beraber Biden'ın şu anda odağının NATO'nun doğu kanadı olduğunu dile getiren Psaki, "Açıklığa kavuşturmak için söylüyorum, Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme niyeti ya da isteği yok" dedi. Psaki, üst düzey yetkililerin bugün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'ndeki liderlere Ukrayna konusunda brifing vereceğini belirterek, Kongre'nin tüm üyelerine yönelik de ilerleyen günlerde bir brifing yapacaklarını sözlerine ekledi.