“Beyaz Saray Başkan Trump'ın azil ihtimaline hazırlanıyor”

Sema Emiroğlu

Rusya bağlantıları konusunda Amerikan medyasının arka arkaya sızdırdığı özel haberlerle sıkıntılı günler yaşayan ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, dün akşam da New York Times, Washington Post ve CNN televizyonunun gündemde 'bomba' etkisi yaratan haberleriyle zor duruma düştü.

New York Times gazetesi, Trump'ın 10 Mayıs'ta Rus Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve diğer Rus diplomatlarıyla yaptığı görüşmede, Federal Soruşturma Bürosu başkanı James B. Comey'i görevinden almanın, "üzerindeki büyük baskıyı kaldırdığını" Ruslara ilettiğini yazdı.

İsmi gizli tutulan bir Amerikalı yetkilinin, görüşmenin tutanaklarını New York Times'a okuduğunu kaydeden gazete, Trump'ın, "FBI başkanını daha yeni görevinden aldım, kendisi deli bir adamdı. Rusya yüzünden büyük bir baskıyla karşı karşıya kalmıştım. Şimdi bu baskı kalktı" dediğini bildirdi. Habere göre Trump, Rus yetkililere kendisinin soruşturma altında olmadığını da vurguladı.

Trump'ın bu sözleri, başkanın medyaya daha önce yaptığı açıklamaların aksine, Comey'i, FBI'ın yaptığı Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasındaki olası işbirliğine yönelik soruşturma nedeniyle görevden aldığı izlenimini pekiştiriyor.

Amerikan kanunlarına göre başkanın kasıtlı olarak adaletin yerine gelmesini engellemeye çalışması, azledilmeyi gerektiren bir suç niteliği taşıyor. Trump, NBC televizyonu ile yaptığı röportajda da, Comey'i işten atmayı Beyaz Saray'a geldikten sonra kafasına koyduğunu kabul etmişti. Ancak Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, Comey'nin işine son verilmesine farklı nedenler öne sürülmüştü. Açıklamada, Adalet Bakanı vekilinin, Comey'nin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'un email'lerine ilişkin soruşturmayı iyi yönetememesi nedeniyle görevden alınması gerektiğini Trump'a tavsiye ettiği, Trump'ın da bu tavsiyeyi kabul ettiği belirtilmişti.

'Beyaz Saray hukukçuları azil süreçlerini araştırıyor'

Öte yandan CNN televizyonu, Beyaz Saray hukukçularının azil prosedürleri hakkında araştırma yapmakta olduğunu duyurdu.

CNN muhabiri Evan Perez'e bilgi veren, ancak isimleri gizli tutulan kaynaklar, Trump'ın azledilmesinin "uzak" ve "muhtemel olmayan" bir olasılık olduğunu ve yapılan araştırmaların önlem amacıyla yürütülen gayrıresmi bir süreç olduğunu kaydettiler.

CNN, Beyaz Saray yetkililerinin, Trump'ın Kongre'deki Cumhuriyetçi milletvekillerinin desteğine sahip olduğuna inandığını ve azil konusunun şu anda masada olmadığını söylediklerini kaydetti. Demokratların bile azil konusundaki konuşmaları "vaktinden erken" olduğu gerekçesiyle yatıştırdığına dikkat çeken CNN, "ancak Beyaz Saray hukuk danışmanlığındaki avukatlar, geçen hafta azil konusundaki uzmanlarla istişare yaptılar ve bu tür prosedürün nasıl işlediği konusunda bilgi toplamaya başladılar" dedi.

Beyaz Saray'ın başlangıçta bu haberlerle ilgili yorum yapmadığını da belirten CNN, ancak haber yayınlandıktan sonra bir yetkilinin, "Beyaz Saray avukatlarının azil sürecini araştırdığı doğru değil" dediğini kaydetti. Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGahn'e yakın olduğu belirtilen, ancak ismi gizli tutulan bir avukat da. McGahn'ın böyle bir şeye yetki vereceğini düşünmediğini bildirdi.

Ancak haberde, bu tür hukuki görüşmelerin, Adalet Bakanlığı'nın, geçen yılki başkanlık seçimlerinde Rusya'nın oynadığı rolü soruşturması için özel bir hukukçu atamasıyla daha da karmaşık hale gelen başkanın hukuki savunma çabalarının bir parçası olduğu belirtildi. Habere göre, bu hafta başında aralarında hukukçu Michael Cohen'in de bulunduğu başkanın yakın danışmanları, Trump için kişisel avukat tutulması konusunu konuşmak amacıyla Beyaz Saray'ı ziyaret ettiler.

'Soruşturma, Trump'ın damadı Jared Kushnar'a uzandı'

Bu arada Washington Post gazetesi, Rusya ile Trump'ın seçim kampanyası arasındaki olası bir işbirliğini araştırmak için başlatılan soruşturmanın, mevcut bir Beyaz Saray yetkilisini de içine aldığını ve bunun da, soruşturmanın hükümetin en yüksek noktalarına kadar uzandığını gösterdiğini bildirdi.

İsim verilmeyen kaynaklara dayanılan haberde, souşturmacıların mercek altına aldığı kişinin başkana yakın birisi olduğu kaydedildi, ancak bu kişinin kim olduğu açıklanmadı. İngiliz Independent gazetesi ise, isim belirttiği çeşitli kaynaklara dayanarak verdiği haberde, bu kişinin Trump'ın damadı ve yakın danışmanı Jared Kushner olduğunu açıkladı.

Bu açıklama, şimdiye kadar kapalı kapılar ardında kamuoyundan uzak olarak sürdürülen soruşturmanın, mülakatlar ve büyük jüri önünde ifade verme emirleri ile giderek kamuoyu önüne çıktığı bir sıraya denk geldi. Washington Post'a bilgi veren kaynaklar, soruşturmanın önümüzdeki haftalarda daha da yoğunluk kazanacağını bildirdiler. Ancak aynı isimler, bunun, sürecin mutlaka birileri hakkında suç ithamında bulunmakla sonuçlanmayabileceğini de kaydettiler.

Amerikan Adalet Bakan Vekili Rod Rosenstein, eski FBI başkanı Robert Mueller'ı Rusya'ya ilişkin soruşturmanın başına getirmişti. Bu arada Trump tarafından 9 Mayıs'da görevinden alınan FBI başkanı James Comey'nin, Senato İstihbarat Komitesi'nin basına açık toplantısında ifade vereceği açıklandı. Toplantının Amerika'da resmi tatil olan ve orduda görev yaparken hayatlarını kaybedenleri anma günü olan 29 Mayıs'tan sonra yapılacağı bildirildi.