Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili rapor yakında yayımlanacak

ABD’de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, 2018 yılında İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan raporun yakında sunulmasının beklendiğini açıkladı.

ABD’de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun yakında yayınlanmasının beklendiğini ifade etti. Psaki, “Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kaldırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz. Ancak şu anda net bir zaman yok” ifadelerini kullandı.

Biden Kral Salman ile görüşecek

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan Kralı Salman ile telefonda görüşeceğini belirtti. ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA), daha önce Kaşıkçı cinayetini direkt olarak Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ile ilişkilendirmişti.