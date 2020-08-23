Beyaz Saray Basın Sekreteri: Trump bugün Koronavirüs tedavisiyle ilgili çığır açan gelişme açıklayacak

Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisiyle ilgili olarak 'çığır açan' bir açıklama yapacağını duyurdu.

Beyaz Saray Basın Sekretri McEnany, Trump'ın bugün gerçekleştireceği duyuruda ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Stephan Hahn'ın da bulunacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, dün FDA'yı 'kanıt sunmadan Koronavirüs aşı denemelerini ertelemekle' suçlamıştı. Trump, "Derin devlet ya da her kimse FDA üzerinden ilaç şirketlerinin aşı testleri ya da farklı tedaviler için insan toplamasını engelliyor" ifadelerini kullanmıştı. Trump, aşı çalışmalarının 'bilinçli bir şekilde' 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi sonrasına ertelenmeye çalışıldığını söylemişti.