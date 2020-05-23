Beyaz Saray basın danışmanı, canlı yayında farkında olmadan Trump'ın banka hesabı detaylarını paylaştı

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Beyaz Saray basın sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı bağışların boyutunu kanıtlamaya çalışırken tüm dünyaya ABD liderinin kişisel banka hesabı bilgilerini gösterdi.

Cuma günü düzenlenen basın toplantısında Trump'ın basın sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı'nın bu yılın ilk çeyreğinde aldığı maaşı "sağlık çalışanlarının Koronavirüs salgınına karşı verdiği mücadeleyi desteklemek" için Sağlık Bakanlığı'na bağışlayacağını duyurdu.

McEnany daha sonra farklı yayınların Beyaz Saray muhabirlerinin görebilmesi için 100 bin dolarlık çeki kürsüde açtı. Basın sözcüsünün canlı yayında gösterdiği çekte Trump'ın banka hesabıyla ilgili hassas bilgiler açık bırakıldı.

Bu tür hassas bilgilerin paylaşılması hesabın çalınması veya başkası tarafından kullanılmasına yol açabiliyor.

Beyaz Saray'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bugün Başkan maaşını Covid-19'a karşı yeni tedaviler geliştirilmesi için bağışladı. Bakın medya olguları haberleştirmemek için nasıl da utanç verici bir biçimde çekin gerçek olup olmadığına odaklanıyor" denildi.

New York Times'a bilgi veren bir hükûmet kaynağı, basın toplantısında kullanılan çekin sahte olmadığını söyledi.

Notre Dame Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan enformasyon teknolojisi uzmanı Prof. Mike Chapple, "Bu yüzden televizyonda göstermelik dev çekler kullanılıyor. Altında hassas bilgiler yer almıyor" dedi.

Trump 2016'da seçim kampanyası sırasında 400 bin dolarlık başkanlık maaşını bağışlayacağını söylemişti.

Editörün notu: Bu haberde kullanılan fotoğraflarda bahsi geçen hassas bilgilerin bulunduğu kısımlar kesilmiştir.