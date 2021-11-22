Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci uyardı: Covid vaka artışında tehlikeli noktayı önlemek için zaman daralıyor

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ABD'de Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, yaklaşan Noel tatil sezonuyla birlikte ülkede Covid-19 vakalarının "tehlikeli bir biçimde" artışını önlemek için zamanın daraldığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avrupa gibi ABD'de de Covid-19 vakaları son haftalarda yükselişe geçti. Uzmanlar, ABD'de bu hafta Şükran Günü nedeniyle yaşanacak seyahatler ve toplanmaların vaka artışını hızlandıracağından endişe ediyor.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Covid-19 vakalarında tehlikeli seviyedeki artışı engellemek için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Yaklaşan Noel ve yılbaşı kutlamalarını da hatırlatan Fauci, şimdi harekete geçilirse bu süreçte tehlikeli bir durumun önlenebileceğini belirtti.

Fauci, "Bu ülkede hala aşı olabilecek ancak olmayan 60 milyon kişi bulunuyor. Bu durum yalnızca aşısızları virüse karşı kırılgan kılan değil, aşılıların da yakalanabilmesine neden olan bir dinamiğe neden oluyor" dedi.

"Kışın gelmesiyle insanlar kapalı alanlarda toplanmaya başladı" diyen Fauci "Bağışıklığın zamanla azaldığını biliyoruz" diye hatırlattı.

ABD'de günlük vaka ortalaması son 14 günde yüzde 29 yükseldi.