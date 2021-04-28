Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci: Dünya, Hindistan'da Covid-19 trajedisini önlemekte başarısız oldu

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Hindistan'da Koronavirüs salgınının ulaştığı ciddi boyutla ilgili "Ülkeler, bir araya gelerek Hindistan'ın yaşadığı trajik durumu önlemek için yeterli bir küresel yanıt vermekte başarısız oldu" dedi.

The Guardian Avustralya'ya konuşan Dr. Anthony Fauci, Koronavirüs nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'da yaşananlar küresel eşitsizliğin altını çizdiğini söyledi. Fauci, "Küresel bir pandemiye yeterli yanıt vermenin tek yolu küresel yanıt vermektir. Küresel yanıt da tüm dünyada eşitlik demektir" dedi.

Gerekli küresel yanıtın verilemediğini söyleyen Fauci, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covax inisiyatifi aracılığıyla Hindistan'a yardımı hızlandırdığını ancak daha fazlasının yapılmasının gerektiğinin altını çizdi. Fauci, "ABD şimdi oksijen, remdesivir, kişisel koruyucu ekipman gönderiyor. Yakında aşı da göndereceğiz" dedi.

Fauci sözlerine şöyle devam etti: "Zengin ülkelerin üstlenmesi gereken bir sorumluluk var. Şu anda korkunç bir felaket yaşanıyor, insanlar yeterli oksijen olmadığı için ölüyor. Daha çok çabalamalı, kamu sağlığı söz konusu olduğunda mümkün olabilecek en üst seviyede eşitliği sağlamalıyız. Bu işin içinde beraberiz. Birbiriyle bağlantılı bir ülkede yaşıyoruz ve ülkelerin birbirine karşı sorumlulukları var."

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