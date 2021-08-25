Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci: Büyük çoğunluk aşı olursa ABD, 2022 baharında normale dönebilir

ABD’nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, nüfusun ciddi bir çoğunluğunun Koronavirüs’e karşı aşı yaptırması durumunda ABD’nin 2022’nin baharında normale dönebileceğini söyledi.

Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Fauci, CNN’e yaptığı açıklamalarda, ABD’deki aşılama süreçleri hakkında konuştu.

ABD’de ağustos boyunca her gün 400 binden fazla insan aşı olurken ülkede şu ana kadar 171.1 milyon kişi iki doz aşı oldu.

Fauci, gelecek bahara kadar normalleşilmesinden umduğunu söyledi ve ekledi: “Fakat garanti yok, tamamen bize bağlı”